Сегодня, 3 августа, состоялся очередной брифинг регионального минздрава, где обсуждался вопрос о продлении режима самоизоляции.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева подтвердила, что сегодня истекает срок очередного продления режима самоизоляции в Саратовской области. Но о возможном дальнейшем продлении режима самоизоляции или выходе ко второму этапу снятия ограничений сказать Надежда Матвеева не смогла, сообщив, что региональный оперштаб вскоре сообщит об окончательном решении.

Кроме того, коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе еще не дошел до допустимого уровня перехода ко второму этапу снятия ограничений – 0,8 и ниже. За 31 июля коэффициент составил 1,05, за 1 августа – 1,02, за 2 августа – 0,99, за 3 августа – 0,97.

По методике Роспотребнадзора, этот коэффициент — частное от деления суммы новых выявленных случаев коронавируса за последние четыре дня на сумму новых выявленных случаев коронавируса за предшествующие четыре дня, округлённое до первого знака после запятой.