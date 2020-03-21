Федеральный штаб по противодействию коронавируса отнес Саратовскую область к числу регионов с наименьшим риском возникновения масштабной эпидемии заболевания, сообщает региональный оперативный штаб.

— Однако это не повод для расслабления. Мы готовы к любому сложному сценарию развития событий по заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе новым коронавирусом. В нашем регионе ведется планомерная работа по профилактике заболевания, широкомасштабная информационная кампания, в рамках межведомственного взаимодействия задействованы все службы и ведомства. На сегодняшний день подтвержден один случай заболевания. Пациентка находится под наблюдением и получает всю необходимую помощь. Состояние оценивается как стабильное, — сказал председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, комментируя эту информацию.

Напомним, сейчас в регионе под наблюдением врачей находятся 179 человек. У 170 человек диагноз не подтвердился, и все ограничения с них сняты.