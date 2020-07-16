Прокуратурой Волжского района Саратова направлено в суд исковое заявление о признании размещенной в интернете информации запрещенной на территории России.

Надзорным ведомством было выявлено несколько сайтов, на которых продавалось якобы лекарство от коронавируса. Все бы ничего, но дело в том, что от covid-19 пока нет клинически испытанных препаратов. Более того, если граждане неизвестное непроверенное лекарство без назначения врача попытаются употребить, то это может привести к непоправимым последствиям.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, постановлено запретить доступ к сайтам, содержащим указанную информацию.