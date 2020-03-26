Уже 13 предприятий Саратовской области выразили готовность заняться производством медицинских масок, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и энергетики.

Кроме ООО «Премиум Текстиль», ООО « ПКФ «Виринея» и ООО «Спинполимер», о желании заняться производством масок заявили ЗАО «Красноармейсктекстиль», ООО «Швейресурс», ООО «Швейное предприятие «Силуэт», ООО «Балтайская швейная фабрика – «Элит», ООО «Элегант-М», ООО «Петровская швейная фабрика – «Элит», ООО «Фарм Плюс», ООО «Пирро Групп», ООО «ПСК Геодор» и ООО «Фудпро».

Их производственные мощности позволяют выпускать от шести до 300 тысяч изделий в месяц. Суммарно указанные организации готовы производить до миллиона медицинских масок и респираторов в месяц.