Саратовские предприятия начали выпускать медицинские маски. Об этом сообщает министерство промышленности.

Из-за нехватки индивидуальных средств защиты некоторые предприятия решили переориентироваться в выпускаемой продукции. Теперь у нас производят маски и респираторы.

Так, 19 марта СГУ им. Чернышевского совместно с предприятием ООО «Спинполимер» выпустили свой первый образец. Первую партию в количестве порядка 20 тысяч штук планируют выпустить уже в начале апреля. Сейчас решается вопрос с поставками. Руководство заявило, что предприятие намерено производить 300 тысяч масок в месяц.

В Энгельсе в ООО «Премиум-Текстиль» тоже приступили к изготовлению средств защиты. Там производят хлопковые тканевые маски, а всего в месяц их будет 15- тысяч.

Рассматривается возможность переориентировки предприятий в Красноармейском, Аткарском, Хвалынском, Балтайском, Петровском и Марксовском районах.