Сегодня, 14 августа, в ходе еженедельного брифинга минздрава Саратовской области было озвучено решение по вопросу ношения масок в учебных учреждениях.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора региона Галина Архипова рассказала, что школьникам маски можно не носить, так как за работой будут строго следить. В масках и перчатках в школах должны работать только сотрудники пищеблока.

К руководителям школ в условиях профилактики коронавируса предъявлен ряд требований. Перед открытием школы необходимо провести генеральную уборку, а также за сутки уведомить Роспотребнадзор о возобновлении работы.

В школах нужно организовать обязательные утренние фильтры с термометрией и усилить дезинфекционный режим. За каждым классом закрепят отдельный кабинет. Но за исключением, например, химии и физики, так как учителя не всегда могут переносить оборудование из кабинета в кабинет.

В университетах же студенты должны ходить в масках, кроме преподавателей. Так как они и так дистанцируются от студентов на время проведения занятий.