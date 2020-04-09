Городские чиновники и депутат гордумы Евгений Чернов проверили качество санитарной обработки саратовских трамваев, сообщает пресс-служба мэрии Саратова.

Участники рейда осмотрели маршрутки и трамваи в Мирном переулке и проверили соблюдение графика движения и качество санитарной обработки салонов.

— Ситуация находится под контролем «Транспортного управления», дорожного комитета администрации города и министерства транспорта. Все мы, в ежедневном режиме отслеживаем, какая ситуация складывается в рамках функционирования транспорта. Безусловно, огромное внимание уделяется профилактическим мероприятиям: дезинфекции салонов, масочному режиму у водителей. Отмечу, что транспорт проходит обработку внутри салона соответствующими дезинфицирующими средствами, — говорит директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин.

В свою очередь, водители также рассказали, что проводят дезинфекцию поручней и кресел 0,03 процентным раствором хлормисепта каждый раз, как прибывают на конечные остановки.