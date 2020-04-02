Городские власти начали дезинфекцию улиц Саратове с применением спецсредств, сообщает пресс-служба администрации города.

В работах задействовано 190 единиц техники, а также более 200 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов рассказал, что в Саратове проводятся работы по дезинфекции улиц и тротуаров с помощью поливомоечных машин.

— С сегодняшнего дня коммунальными службами проводится дезинфекция города. В каждую поливомоечную машину заливается специальный раствор – натрия гипохлорид, который помогает дезинфицировать улицы и пешеходные зоны. Необходимо отметить, что ведется круглосуточная работа по очистке города, — отметил Александр Белов.