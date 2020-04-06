Саратовские власти не рассматривали вопрос о введении карантина для прибывших из Санкт-Петербурга и Москвы в Саратов. Об этом на брифинге заявила замначальника регионального роспотребнадзора Надежда Матвеева.

— Вопрос не обсуждался. Пока количество прибывших не такое большое. И они прибыли на территорию своей области. Но если понадобится, обсудим, — сказала Матвеева.

Стоит отметить, что в некоторых регионах уже приняли такие решения. Кроме того, по заявлению Валерия Радаева, заболевший пациент в Аткарске заразился именно от приехавших из Москвы жителей.