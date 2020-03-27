В группе риска находятся в первую очередь пожилые люди с хроническими заболеваниями. Об этом сегодня завил зампред правительства области Сергей Наумов на ежедневном заседании оперштаба по коронавирусу.

— Ситуация находится под контролем, в том числе — нашим региональным штабом, — сказал Наумов.

С докладом таке выступила министр экономразвития Юлия Швакова, которая сообщила, что уже рассмотрены меры поддержки предпринимателей.

— В зоне риска частные образовательные учреждения, учреждения культуры, торговля, кроме продуктовой, транспорт и некоторые другие виды деятельности, — начала она свою речь.

По ее словам, для предпринимателей снижаются ставки по микрокредитованию. С 1 апреля прекращается претензионная работа, районам рекомендовано отсрочить платежи для предприятий в зоне риска.