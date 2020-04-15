Саратовским дачникам не рекомендуют устраивать барбекю с соседями. Горожанам следует соблюдать все ограничительные меры несмотря на погодные условия, которые позволили открыть сезон отдыха за городом. Об этом информирует мэрия.

— Мы должны помнить о том, что целью поездки является исключительно самоизоляция в своем помещении на свежем воздухе. Мы должны соблюдать все четкие рекомендации эпидемиологов, предложенные нам для профилактики коронавирусной инфекции, — напомнил саратовцам главный врач Областного ожогового центра, депутат гордумы Николай Островский.

Он также напомнил, что контакт с соседями и друзьями должен быть исключен в целях недопущения распространения covid-19. Даже в загородном доме нужно носить маску, по мнению специалистов, а по возвращению в город чаще мыть руки во избежание нахождения вируса на теле.

Заведующий кафедрой общей гигиены и экологии СГМУ имени В. И. Разумовского Юрий Елесеев в свою очередь отметил, что нужно стараться воздерживаться от походов на улицу, особенно в места массового скопления людей. Кроме того он поддержал коллегу и согласился и необходимостью защищаться с помощью масок и перчаток. А вот к самоизоляции на даче отнесся с осторожностью:

— Я бы не советовал сейчас выезжать гражданам на дачные участки. Это связано с тем, что погода сейчас не устойчивая и люди еще не адаптировались к ней. Если сейчас промочить ноги или охладиться, то могут начаться признаки инфлюэнции. На данный момент между обычным ОРЗ, гриппом и коронавирусной инфекции очень тяжело провести диагноз, — сказала Елесеев.