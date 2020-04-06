Саратовским школьникам из малообеспеченных семей оказываются меры соцподдержки. В период карантина при коронавирусе — это снабжение продуктовыми наборами.

Такую поддержку могут получить дети из малоимущих и многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой, дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети беженцев и вынужденных переселенцев. Все таких в областном центре порядка 16 тысяч.

— Сегодня на основании постановления Правительства Саратовской области мы выдаем сухие пайки школьникам, которые входят в льготные категории. В нашем лицее таких 151 человек. Сегодня выдача сухого пайка началась в 10 часов утра, и уже более 60 человек получили продукты, — рассказала директор лицея №107 Ирина Шеремет.

В состав выдаваемого набора входит: сахар, сгущенное молоко, крупы, макаронные изделия, кондитерские изделия в индивидуальной упаковке и сок. Он рассчитан на десять дней.