Житель Саратова, госпитализированный в реанимацию 12-й горбольницы, спешно переведен в 10-ю больницу для дообследование на коронавирус, сообщает корресподент информационного портала «Новости Саратова».

— Принято решение о госпитализации человека в 10-ю горбольницу, чтоб наблюдать и дообследовать на коронавирус, результатов обследования пока нет. Он лежал в реанимации. Дождемся исследования, узнаем результаты, — сказала сегодня на ежедневном брифинге в минздраве замначальника регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.