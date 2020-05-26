Саратовским родителям порекомендовали перенести плановый осмотр новорожденных. такое заявление сделал главный врач ГУЗ «Областная детская клиническая больница», главный внештатный педиатр области Михаил Свинарев на ежедневном брифинге в минздраве.

Речь идет о малышах, котором через месяц после рождения нужно пройти осмотр поликлинике.

— Хочу призвать родителей здраво относится к ситуации, оценивая риски заболевания и проведение плановых мероприятий, которые могут быть отстрочены. Если ребенка ничего не беспокоит, он нормально ест, спит и развивается, то если профилактический осмотр пройдет на 2-3 недели позже – ничего страшного не произойдет, — уточнил Свинарев.

Он напомнил о дистанционной форме обращение к медицинские организации. Однако, если ребенку требуется обследование, лечение, то ему будет оказана незамедлительная помощь.