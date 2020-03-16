Саратовцам рекомендуют воздержаться от походов в храмы. Такое решение было принято за заседании Священного Синода РПЦ.

Такие меры священнослужители предпринимают для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в монастырях и храмах принимают дополнительные меры по профилактике распространения заболевания: дезинфицируют пол, столы, свечные ящики, обрабатывают кивоты икон, используют одноразовую посуду во время процедуры причастия.

Прихожан убедительно просят воздержаться от посещения мест богослужения при возникновении симптомов вирусной инфекции.