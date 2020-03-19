Саратовцев не будут привлекать на субботники из-за коронавируса. Об этом заявил замглавы Саратова Максим Сиденко.

Он отметил, что работы по благоустройству города продолжаются, сотрудники муниципальных предприятий наводят порядок на улицах.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мы рекомендуем жителям города, а также работникам предприятий и организаций избегать участия в субботниках. Саратовцы не должны рисковать своим здоровьем и подвергать опасности окружающих, — прокомментировал Сиденко.

По его словам, для уборки достаточно штатных сотрудников, которые будут обеспечены всеми необходимым средствами защиты.

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