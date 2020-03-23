Самая главная задача на сегодняшний день — убедить людей в необходимости самоизоляции. Об этом заявила министр здравоохранения региона Наталья Мазина на совещании по коронавирусу.

Сейчас тщательно наблюдают за прибывшими из стран, где неблагополучная ситуация в связи с заболеванием.

— Мы отслеживаем состояние у 3,6 тысячи человек, которые приехали из заграницы в последние две недели. Основная часть работы легла на специалистов амбулаторного звена. Важно убедить людей в необходимости ухода на карантин, чтобы он понял, что нельзя ходить на работу и другие места массового скопления людей, — заявила Мазина.

Министр напомнила, что уже выявлен первый случай заражения у саратовчанки, которая недавно прилетела из Европы. Сейчас она и члены ее семьи находятся под наблюдением врачей.

Замглавы Роспотребнадзора Надежда Матвеева сказала, что специалисты стараются проверить всех возможных распространителей вируса.

— Человек должен организоваться так, даже чтоб мусор не мог вынести. У нас есть волонтеры, можно их привлекать или родственников, — сказала Матвеева, напомнив, что в поликлинику тоже не стоит ходить, а лучше пригласить врача на дом.

Кроме того, необходимым условием профилактики является использование дезинфицирующих средств. В Роспотребнадзоре решили разработать анкету для путешественников. Матвеева озвучила, что в России на 22 марта было уже 367 заболевших — на 61 случай больше, чем в предыдущий день.