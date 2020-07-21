Сегодня, 21 июля, состоялось заседание регионального оперативного штаба, которое проводил губернатор региона Валерий Радаев.

На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.

Руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова объяснила стабильный ежедневный прирост заболевших коронавирусом несоблюдением жителями области санитарных норм.

Кроме того, у многих заболевание протекает с симптомами пневмонии, что тоже накладывает отпечаток на решение продления режима самоизоляции.

Многие жители Саратовской области совсем перестали носить маски и перчатки в местах массового скопления людей: в магазине, общественном транспорте.

— Думаю, стоит возвратиться к административным мерам в отношении населения при посещении мест общего пользования без масок, — заключила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.