Саратовцы устраивают скандалы в турагентствах вплоть до рукоприкладства. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

— Все коммерческие туры аннулированы. Сами операторы обзванивали клиентов и предупреждали, — начала спикер.

По словам Бородянской, отдыхающие перенесли свои туры не более поздний срок или депозитированы. Однако вернуть свои деньги саратовцы могут попытаться только через суд, так как деньги возвращает только туроператор.

На этой почве некоторые туристы стали устраивать скандалы, а порой и избивать турагентов. Бородянская заверила, что путевки на май сейчас никто не продает.

— Если вам такое предложат, то это повод задуматься, — заявила председатель.