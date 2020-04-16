В связи с низким индексом самоизоляции в Саратове власти могут ввести пропускной режим. Об этом заявил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин на заседании оперштаба вчера, 15 апреля.

— Я никого не пугаю, но мы еще с вами в начале пути. Люди ходят по городу без масок. Мы будем вынуждены вводить пропускной режим. Отрабатывайте задачу. Если мы не увидим снижения выхода на улицу, то с понедельника будем вводить пропускной режим, — сказал Стрелюхин.

Сегодня по данным Яндекса индекс самоизоляции составляет 2,7 из 5. Таким образом, саратовцы могут сами спровоцировать введение пропускного режима для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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