В Саратове продолжают работать дежурные группы в детских садах. По информации мэрии, сегодня в них привели 292 ребенка.

По прежнему воспитанники проходят утренний фильтр, а в течение дня помещения тщательно проветривают и дезинфицируют.

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