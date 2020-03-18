В Саратове водитель машину с московскими номерами на крыше своего авто продает туалетную бумагу. Фотография появилась в социальных сетях.

На пересечении улиц Чернышевского и Новоузенской, находчивый гражданин решил помочь с запасами местными жителям. На крыше авто видно упаковку из четырёх рулонов, а на импровизированном ценнике написано «Продаю, Двухслойная».

В комментариях к посту уже обсудили остроумие жителя.

-А можно забронировать рулон? — пишет Ксения Филиппова.

— Бизнесмены — отметил весёлым смайликом комментарий Менслу Мендыгалиева.

Напомним, что вчера с неожиданным визитом в «Ленту» Энгельса приезжал Валерий Радаев и опроверг информацию с пустыми полками в магазинах. Однако вечером корреспондент «НС» сделал контрольную закупку в «Анаше» на улице 50 лет октября и зафиксировал дефицит необходимого продовольственного запаса. По словам зампреда правительства Саратовской области Вадима Ойкина, товаров народного потребления в регионе хватит на 50 дней торговли.