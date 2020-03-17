Крупа, средства гигиены и овощи — самые популярные товары в магазинах. Особенно сейчас, когда в России уже есть случаи заражения коронавирусом.

Официально карантин, да и то, из-за ОРВИ, объявили только в учебных заведениях области, некоторые предприятия проводят утренний мониторинг состояния своих работников, а в регионе и вовсе еще нет ни одного инфицированного Covid-19. Но несмотря на это, полки сетевых магазинов стремительно опустошаются в последние два дня.

Корреспондент «НС» сходил на контрольную закупку в сетевой гипермаркет «Ашан» и проверил, действительно ли там раскупили весь необходимый продовольственный запас, рассчитываемый на пять дней продаж.

При входе сразу же бросается в глаза явная нехватка бюджетных средств для гигиены: туалетная бумага, влажные и сухие салфетки, прокладки и сухие полотенца. Пройдя чуть дальше, уже начинаешь лавировать между спешащими за последним килограммом картошки покупателями. Несмотря на ажиотаж, нет никакой конкуренции: кто успел, тот и съел. Студенты тоже не остаются в стороне и запасаются на период карантина.

На удивление, детского питания и подгузников в изобилии. Сыров, колбас и корма для животных тоже в достатке.

Сложно найти на полках гипермаркета крупы, макаронные изделия, быстрорастворимую лапшу и картофель, консервированные кукурузу, фасоль, горох. Также полупустые полки с подсолнечным и оливковым маслами.

На кассах скапливаются большие очереди людей с огромными тележками продуктов. Там же девушка, которая пробивает покупки, рассказала, что в магазине уже второй день такой ажиотаж:

— В основном бумага, крупы и долгосрочные продукты. Редко берут яйца, молоко, сыр.

Днем губернатор Валерий Радаев внепланово заехал в сетевой магазин «Лента» в Энгельсе, где наблюдал совершенно обратную картину. Чуть позже, на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу, глава региона дал ряд поручений министерствам и ведомствам региона. А зампред правительства Вадим Ойкин заверил, что необходимых товаров в области хватит в среднем на 50 дней.

аше од