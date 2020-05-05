За минувшие сутки в Саратовской области положительный анализ на коронавирус подтвержден у 78 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Среди вновь выявленных пациентов 19 человек живут в Саратове, Петровский район – 10, Краснокутский район – девять, Энгельсский район – семь, Ершовский – пять, Озинский – четыре, Аткарский – три, Балаковский – три, Советский – три, Алгайский, Саратовский, Балашовский и Пугачевский – по два человека, Балтайский, Духовницкий, Татищевский, Ртищевский, Марксовский, Питерский и Красноармейский районы – по одному.

Общее число заболевших на утро 5 мая – 737 человек. Выздоровело с начала эпидемии 133 человека, за сутки — 27 человек.