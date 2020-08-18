Заместитель председателя правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о правилах работы школ в новом учебном году, дабы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом появился пост в социальной сети Instagram на профиле зампреда.

Известно, что этот учебный год для всех учебников будет особым в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Поэтому и готовиться к открытию школ нужно еще более ответственно.

На посвященных учебному году совещаниях этот вопрос поднимался не единожды, сейчас можно обобщить все результаты.

За день до начала работы все школы региона должны уведомить об открытии Роспотребнадзор. Без генеральных уборок перед открытием тоже не обойтись, как и без ежедневных «утренних фильтров» — измерения температуры всем входящим в здание школы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо усилить дезинфекционный режим и обеспечить все образовательные учреждения мылом и одноразовыми полотенцами.

За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих особого оборудования – физики, химии. На уроках физкультуры, в библиотеке и в актовом зале должен находиться только один класс. По подобном принципу нужно организовать посещение столовой, чтобы минимизировать контакт обучающихся.

Ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал о разработанных правилах ношения масок. Школьникам можно будет обойтись и без индивидуальных средств защиты, а вот для работников пищеблока это правило обязательно.

Традиционных линеек тоже 1 сентября по всей стране не ожидается в связи с отменой массовых мероприятий. Классные часы в первый учебный день будут посвящены 75-летию Великой Победы.