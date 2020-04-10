Общее количество зараженных коронавирусом в Саратовской области достигло 35 человек. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по противодействию инфекции заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

— Мы находимся в той же серьезной ситуации. У нас было 34 случая. Сегодня прибавился еще один, — сказал он.

Кроме того, председатель правительства отметил, что с завтрашнего дня вступает в силу запрет на помещение кладбищ. Исключение будет сделано только для церемоний погребения.