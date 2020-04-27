В Саратове и Саратовской области продолжается санитарная обработка многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба региональной жилинспекции.

По данным на 27 апреля в регионе обработано 100 процентов домов в 29 муниципалитетах. В общем, дезинфекции подверглись 83 процентов от общего количества многоквартирных домов в Саратовской области. Во многих домах проводится повторная дезинфекция. В Саратове за сегодняшний день проведена санитарная обработка 326 многоквартирных домов, всего по области – 2,081 тысячи домов.