Сегодня в Саратовской области зафиксирован максимальное число заболевших в течение суток, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Положительный результат теста на cоvid-19 получили 142 человека. Общее число заболевших выросло до 16,421 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,145 тысячи человек, за сутки — 157.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 69, Балашовский — 20, Балаковский — 18, Энгельсский — 11, Вольский, Красноармейский, Марксовский и Ртищевский — по три, Александрово-Гайский, Балтайский и Саратовский — по два, Ершовский, Краснокутский, Озинский, Петровский, Питерский и Пугачевский — по одному.