Село с населением в почти тысячу человек могут закрыть на карантин в Балаковском районе Саратовской области. Об этом пишут местные СМИ.

Вспышка новой коронавирусной инфекции в селе Новополеводино произошла после похорон умершего от covid-19. Родственникам рекомендовали хоронить усопшего в закрытом гробу с минимальным приглашением людей, однако те решили сделать «все, как положено». В результате заразились девять человек из присутствующих на похоронах.

Сейчас рассматривается вопрос о закрытии села на карантин.

В селе Новополеводино проживает 835 человек.