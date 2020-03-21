Шесть жителей Саратовской области, входящих в группу риска по коронавирусу, отказались от госпитализации и обследования на коронавирус, сообщает областной оперативный штаб по противодействию COVI-19.

По оперативным данным на утро 21 марта, в рамках профилактики заболеваемости коронавирусом обследовано по адресам 1,814 тысячи человек, осмотрено – 819, шесть госпитализировано, еще шесть человек отказались от осмотра и обследования, 214 человек не оказалось дома во время визита медработника, 995 человек не проживают по адресу регистрации.

Медицинское наблюдение установлено за 179 лицами, прибывшими из неблагополучных регионов, снято ранее установленное наблюдение у 170 человек.