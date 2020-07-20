Сегодня, 20 июля, президент России Владимир Путин общался с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, где обсуждался, в том числе, вопрос о дате шествия «Бессмертного полка».

— Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год, — сообщил Владимир Путин.

На прошлой неделе от сопредседателя центрального штаба движения «Бессмертный полк России» поступило предложение о перенесении мероприятия из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее президент России планировал перенести акцию на более поздний срок, а теперь и вовсе ее приходится отменить.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса даже пришлось перенести парад Победы с 9 мая на 24 июня.