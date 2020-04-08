Из 30 предложенных платформ для дистанционного образования саратовские учреждения пользуются только пятью. Об этом сегодня на брифинге заявила замминистра образования Ирина Чинаева.

— Минпросвящения РФ запускает новую платформу «Моя школа онлайн», где школьники смогут учиться онлайн. Начальные классы тоже должны быть на видео связи с учителем, а уроки можно будет сократить до 25 минут, — рассказала о новшествах для обучения спикер.

Школьники смогут получать знания не только по видеоурокам, но и передачам по телевизору, в первую очередь для старшеклассников, чтобы они смогли качественного подготовиться к ЕГЭ.

За вчерашний день на «горячую линию» поступили два новых вопроса по льготному питанию. Чинаева отметила, что льготным семьям необходимо подать заявку для получения социальной помощи и продуктовых наборов.

— Поддержка складывается из выплаты регионального и муниципального бюджета. Из-за этого может немного отличаться стоимость питания на один день для ребенка. Кроме того, все муниципалитеты рассчитали набор на разное количество дней. Сейчас этот механизм отлаживается и мы будем предоставлять эти меры поддержки, — уточнила Чинаева.