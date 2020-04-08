Из 30 предложенных платформ для дистанционного образования саратовские учреждения пользуются только пятью. Об этом сегодня на брифинге заявила замминистра образования Ирина Чинаева.

Минпросвящения РФ запускает новую платформу «Моя школа онлайн», где школьники смогут учиться онлайн. Начальные классы тоже должны быть на видео связи с учителем, а уроки можно будет сократить до 25 минут, — рассказала о новшествах для обучения спикер.

Школьники смогут получать знания не только по видеоурокам, но и передачам по телевизору, в первую очередь для старшеклассников, чтобы они смогли качественного подготовиться к ЕГЭ.

За вчерашний день на «горячую линию» поступили два новых вопроса по льготному питанию. Чинаева отметила, что льготным семьям необходимо подать заявку для получения социальной помощи и продуктовых наборов.

Поддержка складывается из выплаты регионального и муниципального бюджета. Из-за этого может немного отличаться стоимость питания на один день для ребенка. Кроме того, все муниципалитеты рассчитали набор на разное количество дней. Сейчас этот механизм отлаживается и мы будем предоставлять эти меры поддержки, — уточнила Чинаева.

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