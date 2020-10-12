На сегодняшнем брифинге в минздраве Саратовской области обсудили ситуацию с коронавирусом.

Представитель министерства образования региона Елена Темникова отметила, что сейчас нет роста заболевших детей или контактных, поэтому и смысл перехода на онлайн-обучение и закрытия школ отсутствует.

Замруководителя главы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева сообщила, что за ситуацией в образовательных учреждениях идет наблюдение. Возможно, потребуется перевод на дистанционное обучение, но не сейчас.