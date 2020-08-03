В связи с наступлением грядущего учебного года министерство экономического развития области внесло предложение о расширении перечня товаров первой необходимости канцтоварами, книгами и мебелью.

— В связи с подготовкой к учебному году и соответственно высоким спросом на данную группу товаров было принято решение включить школьные принадлежности в разрешенный перечень товаров, которые могут реализовываться в ограничительных условиях в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы продолжим рассматривать возможное расширение перечня товаров первой необходимости, а также перечня организаций, которым можно возобновить свою работу, – рассказала министр экономического развития области Юлия Швакова.

Кроме того в список товаров первой необходимости была внесена и мебельная продукция, так как с наступлением режима самоизоляции все начали делать ремонт.

Напомним, что ранее перечень товаров первой необходимости был увеличен кормами для животных и зоотоварами.