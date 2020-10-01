Резкий скачок числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области связан со вспышкой болезни в Балашовском доме престарелых среди персонала и постояльцев, рассказа на брифинге заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

По его словам, сегодняшнее число выявленных заболевших — 127 появилось из-за того. Что среди постояльцев и персонала в доме-интернате выявлены новые носители коронавируса. Кроме того. В Саратовской области началось развертывание дополнительных коек для заразившихся. На сегодняшнее утро в регионе же имеются 2,877 тысячи коек, свободных коек на утро — 307, или 11процентов от общего числа.