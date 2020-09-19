Домой Рубрики Новости Саратова Коронавирус. Скончались еще два жителя Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Коронавирус. Скончались еще два жителя Саратовской области По Новости Саратова - 19.09.2020 31 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber На утро 19 сентября стало известно о еще двух скончавшихся от коронавируса жителях Саратовской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Приведены данные за последние сутки. Всего в регионе из-за covid-19 не стало 93 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Мужчина украл у саратовчанки алкоголь, курицу и мороженое Николай Панков поздравил жителей Вольска с Днем города Две улицы в Саратове закроют для проезда ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Коронавирус. Скончались еще два жителя Саратовской области Новости Саратова - 19.09.2020 0 На утро 19 сентября стало известно о еще двух скончавшихся от коронавируса жителях Саратовской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб. Приведены данные за последние... Мужчина украл у саратовчанки алкоголь, курицу и мороженое 19.09.2020 Николай Панков поздравил жителей Вольска с Днем города 19.09.2020 Две улицы в Саратове закроют для проезда 19.09.2020 Коронавирус. Третий день подряд число заболевших в Саратовской области не снижается 19.09.2020