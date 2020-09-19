На утро 19 сентября стало известно о еще двух скончавшихся от коронавируса жителях Саратовской области. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб.

Приведены данные за последние сутки.

Всего в регионе из-за covid-19 не стало 93 человек.

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