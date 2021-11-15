За 2020 год в пандемию коронавируса оборот индустрии питания снизился на 20,7 процента.

По прошествию девяти месяцев 2021 года отрасль начала отыгрывать это падение — по стране выросла на 27,4 процента.

В лидерах — Приморский край и Республика Алтай — кафе и рестораны увеличили оборот на целых 80 процентов.

Эксперты Ria.ru составили инфографику по регионам РФ, по которой можно отследить изменения.

Саратовская область располагается там на 69 месте. Изменение оборота общепита в январе-сентябре 2021 года составило 10,7 процента, оборот общественного питания на одного жителя — 5 процентов, а касательно цифр — 11 960,2 миллиона рублей.