На сегодняшний день, 12 сентября, в Саратовской области еще 101 человек заболел коронавирусом, сообщает региональный оперштаб на своем телеграмм-канале.

С пандемии в регионе теперь насчитывается 13,573 тысячи заболевших. За все время выздоровели 8,846 тысячи человек, за сутки – 99.

По территории области новые случаи распределились следующим образом: Саратов — 63, Балаковский — 14, Вольский и Марксовский — по три, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Дергачевский, Екатериновский, Питерский, Татищевский и Федоровский — по одному.

Среди новых заболевших выявлено 21 контактное лицо, у 79 пациентов источник заражения не установлен. Болезнь протекает преимущественно с пневмонией – 54, признаками ОРВИ – 32 и бессимптомным течением – 15.