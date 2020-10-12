На сегодняшний день, 12 октября, в Саратовской области зарегистрировано снижение числа заражений коронавирусом, с 145 до 141.

Общее число заболевших выросло до 17,139 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 11,552 тысячи человек, за сутки 40.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 71, Балаковском районе — 12, Балашовском — восемь, Энгельсском — шесть, Вольском, Красноармейском и Пугачевском — по четыре, Краснопартизанском, Новоузенском, Петровском и Саратовском — по три, Марксовском, Романовском, Советском, Татищевском, Федоровском районах и ЗАТО Светлый — по два, Александрово-Гайском, Аркадакском, Балтайском, Ершовском, Краснокутском, Озинском, Питерском и Ртищевском — по одному.