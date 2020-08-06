Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов сообщил, что в пятой детской больнице Саратова стало меньше коек для коронавирусных больных.

— Мы продолжаем работу по возврату медицинских учреждений в прежний режим. Изначально здесь было 70 коек, со вчерашнего дня 40, потому что долгое время более половины из них были не заняты. Если пациентов станет меньше, учреждение вернется к обычному режиму работы, — отметил он.

Всего в регионе под медицинским наблюдением находятся 1,018 тысячи коронавирусных пациентов, снято наблюдение с 26 тысяч человек.