В связи с распространением нового коронавируса саратовцы уже две недели назад начали запасаться продуктами и бытовыми товарами на долги срок. Однако в условиях самоизоляции нельзя пробыть долго без пополнения запасов. Но ведь и режим ЧС еще не ввели ни в городе, ни в стране.

Мы сделали для вас памятку на случай, если в городе или стране введут режим чрезвычайной ситуации и людям запретят покидать свои дома. Вы сможете скачать ее себе на телефон и отослать друзьям, чтобы все знали, какие продукты должны быть в трудное время у вас дома.

А кроме того составили перечень необходимых вещей:

— Туалетная бумага (из расчёта два рулона на человека в неделю);

— Стиральный порошок (из расчёта полтора килограмма стирального порошка автомат на человека в месяц);

— Сухие салфетки (из расчёта одна пачка на две недели на человека);

— Средства личной гигиены (зубная паста, шампунь, мыло);

— Средство для мытья посуды и хозяйственное мыло;

— Маски и санитайзеры.