В связи с распространением нового коронавируса саратовцы уже две недели назад начали запасаться продуктами и бытовыми товарами на долги срок. Однако в условиях самоизоляции нельзя пробыть долго без пополнения запасов. Но ведь и режим ЧС еще не ввели ни в городе, ни в стране.

Мы сделали для вас памятку на случай, если в городе или стране введут режим чрезвычайной ситуации и людям запретят покидать свои дома. Вы сможете скачать ее себе на телефон и отослать друзьям, чтобы все знали, какие продукты должны быть в трудное время у вас дома.

А кроме того составили перечень необходимых вещей:

Туалетная бумага (из расчёта два рулона на человека в неделю);

Стиральный порошок (из расчёта полтора килограмма стирального порошка автомат на человека в месяц);

Сухие салфетки (из расчёта одна пачка на две недели на человека);

Средства личной гигиены (зубная паста, шампунь, мыло);

Средство для мытья посуды и хозяйственное мыло;

Маски и санитайзеры.

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