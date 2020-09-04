Сегодня, 4 сентября, в Саратовской области коронавирусом заболели еще 102 человек, сообщает региональный оперштаб на своем телеграм-канале.

В регионе общее число заболевших составляет 12,76 тысячи человек. С начала эпидемии побороли болезнь 8,242 тысячи человек, а за сутки – 55.

Новые случаи распределены так: Саратов – 57, Вольский район – 18, Балаковский – девять, Александрово-Гайский – четыре, Базарно-Карабулакский – три, Лысогорский, Петровский, Саратовский – по два, Балтайский, Дергачевский, Краснокутский, Новоузенский, Татищевский – по одному.