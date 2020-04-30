В Саратовской области за минувшие сутки заражение covid-19 подтверждено сразу у 46 пациентов, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

По районам области заболевшие распределяются так — Саратов — семь, Советский район — шесть, Краснокутский и Ровенский — по четыре, Ершовский и Балашовский — по три, Балтайский, Ртищевский, Новоузенский, Питерский — по два, Энгельсский, Аткарский, Вольский, Хвалынский, Аркадакский — по одному. Также территория распространения коронавируса увеличилась сразу на три района: три случая в Краснопартизанском, два — в Петровском, один — в Красноармейском.

Общее число заболевших перевалило за четыре сотни и составляет сейчас 438 человек. 52 пациента с начала эпидемии выздоровели.