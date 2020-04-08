Среди заболевших в Саратове один медик. такую информацию подтвердила Министр здравоохранения области Наталья Мазина.

— На сегодняшний день проведено порядка 250 исследований биоматериала у медицинских работников, оказывающих помощь больным коронавирусом или лицам с подозрением на него. Такой медперсонал проверяется еженедельно, мы проявляем крайнюю степень настороженности, — рассказала чиновница.

На сегодняшний день COVID-19 выявлен у одного медработника. Его состояние удовлетворительное, он получает необходимую помощь в домашних условиях, в режиме самоизоляции.

— Отмечу, что случаи так называемых «сомнительных» результатов могут быть. И тогда незамедлительно принимаются все необходимые меры, утвержденные Роспотребнадзором. Однако окончательным является лабораторно подтвержденный анализ, который делается референс-центром, — подчеркнула Мазина.