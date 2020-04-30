На сегодняшнем заседании правительства Саратовской области исполняющий обязанности министра здравоохранения Олег Костин региона доложил о сложившейся эпидемиологической ситуации в области.

По словам министра, положение дело напряженное, но контролируемое. На утро 30 апреля 438 выявленных случаев заболевания. Подавляющее большинство – 77 процентов, это люди трудоспособного возраста от 18 до 59 лет. Среди заразившихся есть три беременные женщины. В больницах находятся 224 пациента.

Потребность в коечном фонде обеспечена. Сейчас организовано 1,211 тысячи больничных мест. В медицинских организациях есть 139 аппаратов ИВЛ, еще 171 аппарат находится в резерве и будет предоставлен больницам по требованию в течение двух-трех часов. Заключены госконтракты на поставку 11 аппаратов за счет средств федерального бюджета и 50 аппаратов за счет средств областного бюджета.

Обследование на covid-19 прошли 2,605 тысячи медицинских работников, у 61 медиков выявлен иммунитет к вирусу.