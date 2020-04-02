Среди заболевших жителей Саратовской области есть один ребенок, рассказала сегодня на ежедневном брифинге в региональном минздраве замминистра Станислав Шувалов.

По его словам, сейчас коронавирусом болеют шесть мужчин, пять женщин и один ребенок. Состояние у них у всех – удовлетворительное. Восемь заразившихся лечатся дома под ежедневным наблюдением врачей. Жители районов области сейчас госпитализируются в Саратов, но в скором времени будут открыты специальные отделения в Балашове и Балаково.

Под наблюдением врачей сейчас находится 2,836 тысячи человек, с 2,562 тысячи человек наблюдение снято.

Все заболевшие приехали в Саратовскую область из Франции, Испании, Казахстана, Австрии и Германии.