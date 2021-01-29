В Саратовской области из-за коронавируса закрыты 65 классов в 39 школах — 21 в Саратове, четыре в Энгельсском районе, семь в Балаковском, две в Екатериновском и Ровенском, по одной в Краснопартизанском и Хвалынском.

На самоизоляции находятся 1,274 тысячи учеников и 61 педагог.

Частично закрыты две группы в двух профорганизациях — по одной в Саратове и Балаковском районе, 49 студентов переведены на дистанционное обучение, два детсада в Марксовском и Ровенском районе, где 78 детей и 12 воспитателей. А еще закрыты восемь групп в восьми детсадах — по два в Саратове и Балаковском районе, по одному в Екатериновском, Новоузенском, Марксовском и Энгельсском, где 113 детей и 12 воспитателей.

Из-за ОРВИ и гриппа закрыты четыре школы — две в Саратове, по одной в Федоровском и Перелюбском районе, четыре класса в четырех школах — две Петровского района, по одной Саратова и Хвалынского района.

Закрыт детсад Озинского района, две группы в двух детсадах Саратова и Энгельсского района.

Дистанционно получают знания четыре группы в восьми вузах, в СГУ не менее 60 процентов занятий проходят дистанционно.