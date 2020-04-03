На ежедневном брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали о причинах смерти пенсионера, у которого был положительный диагноз на коронавирус.

— Пациент, о котором идет речь, долго время страдал от серьезного онкологического заболевания, серьезной сердечно-сосудистой патологии. В последние дни ему оказывалась паллиативная помощь. Он входил в круг контактных пациентов, его анализы на коронавирус был положительным, но никаких симптомов у него не было. Он умер от своего основного заболевания, — рассказал заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Также он рассказал, что среди четырех жителей области, у которых за последние сутки выявлен коронавирус, трое мужчин и одна женщина. Один из мужчин сейчас госпитализирован, три других находятся дома.

Напомним, ранее один из анонимных телеграм-каналов распространил информацию о смерти пациента с коронавирусом. Позже региональный минздрав назвал это сообщение фейком.