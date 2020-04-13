В Саратовской области умер третий пациент с положительными анализами на коронавирус, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Речь идет о 90-летней пенсионерке из Саратова. Она скончалась от сердечно-сосудистой патологии. Положительный результат на коронавирусную инфекцию был получен после ее смерти. Изначально пенсионерка была госпитализирована с подозрением на пневмонию.

Также сообщается о еще одном выявленном случае заражения вирусом. Диагноз подтвержден у жителя Аткарска. Состояние мужчины оценивается, как удовлетворительное. Он лечится дома под присмотром медиков.

Общее число пациентов с подтвержденными результатами на cоvid-19 в Саратовской области достигло 44 человек.

Напомним, ранее стало известно о смерти в Саратовской области двух пенсионеров, у которых был выявлен коронавирус. Оба пожилых мужчины страдали от серьезных хронических заболеваний. У одного была терминальная стадия рака, второй пациент не пережил второго инфаркта.