Составлен усредненный портрет больного новой коронавирусной инфекцией, имеющий наибольшие шансы, на летальный исход. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Саратов» со ссылкой на статистику минздрава Саратовской области.

С начала пандемии до сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 64 смерти от коронавируса, включая погибшего сегодня 78-летнего мужчину.

Больше всего из количества скончавшихся в регионе мужчин – 38, меньше женщин – 26.

Детская смертность от коронавируса невелика. За все время погиб только один ребенок, которому не исполнилось даже годика. Шестимесячный малыш родился уже с отклонениями в здоровье, а его семья преждевременно не обратилась в лечебное учреждение.

Пациенты в возрасте от года до 39 лет в регионе от коронавируса не умирали. Среди пациентов от 40 до 49 лет зарегистрировано всего три смерти.

Как выяснилось, больше всего погибло людей в возрасте от 50 до 59 лет, таких случаев выявлено 19. Не менее подвержены риску заболевшие от 60 до 69 лет, в этом возрастном диапазоне зарегистрировано 17 смертей. Среди заболевших пожилых людей от 70 до 79 не удалось спасти 15 человек.

Меньше зарегистрировано смертей среди заболевших в возрасте от 80 до 89 лет – восемь летальных исходов. Не справился с болезнью только один человек, старше 90 лет.

По состоянию на 11 августа в Саратовской области от коронавируса лечатся в больницах 1,014 тысячи человек, еще 2,443 тысячи человек проходят лечение на дому.